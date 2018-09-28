В Японии отменили почти 200 рейсов из-за тайфуна "Трами"

ТОКИО, 28 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Почти 200 авиарейсов отменено в Японии в направлениях, связывающих различные районы страны с главным административным центром южной префектуры Окинава городом Наха из-за приближения тайфуна "Трами", сообщила телекомпания NHK.

"Тайфун", которому присвоен порядковый номер 24, идет на Японию с юга на северо-восток, в выходные он может пройти над всей территорией страны. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный". В настоящее время центр тайфуна находится в 400 километрах от острова Мияко на юге префектуры Окинава.

Давление в центре тайфуна составляет 955 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду.

Как ожидается, к выходным тайфун может обрушиться на южные районы страны, а с воскресенья пройти над основным японским островом Хонсю.