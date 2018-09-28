Глава МИД Ирана заявил, что Израиль нелегально разрабатывает ядерное оружие

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль сознаться и открыть международным инспекторам свою "нелегальную программу ядерного вооружения" после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал об обнаружении секретного "атомного склада" в столице Ирана.

‏"Шоу искусств и ремесел не скроет тот факт, что Израиль — единственный режим в нашем регионе с "секретной" и "незадекларированной" программой ядерного вооружения, включающей "реальный ядерный арсенал". Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам", — написал Зариф в Twitter.

Нетаньяху заявил о тайном складе с тоннами ядерного оборудования и материалов, который обнаружила разведка еврейского государства в Тегеране, с трибуны ООН в четверг. В доказательство своих слов премьер продемонстрировал спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами.

Внутри, по его словам, хранятся по меньшей мере 15 грузовых контейнеров, общий вес которых может достигать 300 тонн. Объект расположен неподалеку от места секретного хранения архива иранского атомного проекта, который был в начале года похищен и тайно вывезен из страны израильской разведкой, пояснил Нетаньяху. Премьер призвал МАГАТЭ немедленно провести инспекцию в этом районе.