Трамп назвал выступление Кавано в сенате США сильным и честным

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал сильным и честным выступление в сенате кандидата на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано, которого несколько женщин обвинили в домогательствах, и призвал законодателей проголосовать по его кандидатуре.

Слушания проходили в четверг в связи с выдвинутыми в адрес Кавано обвинениями со стороны нескольких женщин в сексуальных домогательствах в 1980-е годы. Судья в ходе заседания, которое длилось почти четыре часа, отверг эти обвинения.

"Судья Кавано показал Америке, почему я его выдвинул. Его выступление (в сенате) было сильным, честным и захватывающим. Стратегия поиска и уничтожения, которую применяют демократы, позорна, и этот процесс был полным обманом и попыткой задержать, воспрепятствовать и сопротивляться. Сенат должен проголосовать!", — написал Трамп в Twitter.

Кандидатуру Кавано ранее выдвинул Трамп. Голосование по кандидатуре судьи намечено в комитете в пятницу, что подтвердил по итогам слушаний сенатор-республиканец Джон Корнин. После утверждения на уровне комитета Кавано надо получить одобрение полного состава сената.

Демократы всячески пытаются отложить голосование, чтобы провести его после выборов в конгресс, которые намечены на 6 ноября и по итогам которых они рассчитывают получить большинство как в сенате, так и в палате представителей. Для того чтобы затянуть процесс, Кавано предлагали обратиться в ФБР с просьбой о проведении расследования обвинений против него, однако судья уклонился, сказав, что "готов сделать то, что попросят сенаторы". Республиканцы инициативу о дополнительном расследовании не поддерживают.

Верховный суд США состоит из девяти человек и оказывает существенное влияние на законы и общество в США, часто ставя точку в политических и общественных дебатах. Судьи Верховного суда в США назначаются пожизненно. Трампу возможность назначить судью высшей инстанции выпала уже второй раз. Кавано, как и его предшественник Нил Горсач, выдвинут на место судьи, назначенного другим республиканским президентом — Рональдом Рейганом. Таким образом, число назначенцев президентов-демократов и республиканцев в суде не меняется: выдвиженцы республиканцев составят в случае утверждения Кавано большинство в пять голосов.