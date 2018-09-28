Премьер Грузии на ГА ООН обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 28 сен – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время выступления на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии и заявил, что будущее Грузии — вместе с республиками, сообщает его пресс-служба.

Бахтадзе высказался по поводу давней проблемы российско-грузинских отношений — спора о независимости этих регионов. Грузинский премьер позитивно подчеркнул существование женевских дискуссий, однако по его словам, "переговоры не дают результатов". Премьер добавил, что грузинская сторона действительно желает вывести отношения из тупика, однако, "сделать это на основании принципов суверенитета, территориальной целостности, защиты прав человека, уважения принципов международного права".

Глава грузинского правительство отметил, что несмотря на существующие перед Грузией вызовы, ответом на все это будет только мир и развитие страны.

"Сегодня я с этой трибуны хочу обратиться к нашим абхазским и осетинским согражданам. Каждое достижение Грузии – ваше достижение… Мы видим наше будущее только вместе с вами. Вы должны получать возможность использовать все блага, которые есть у граждан Грузии – образование, медицину, безвизовый режим с Евросоюзом. Хочу еще раз обратиться к России – не мешайте и не препятствуйте нашим мирным инициативам", — заявил Бахтадзе.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Президентом Грузии на тот момент был Михаил Саакашвили. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.