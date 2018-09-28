СМИ: Маск назвал обвинения комиссии по ценным бумагам США необоснованными

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Основатель Tesla Илон Маск назвал необоснованными обвинения в мошенничестве, которые ему предъявила комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает телеканал CNBC.

Комиссия в четверг подала иск против Маска в окружной суд США из-за его заявлений о намерении осуществить обратный выкуп акций компании.

"Это необоснованное действие SEC очень огорчило и разочаровало меня. Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Целостность — самая важная ценность в моей жизни, и факты покажут, что я никогда не нарушал ее никаким образом", — заявил Маск телеканалу.

Илон Маск в августе заявил в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку, но после встречи с инвесторами объявил об отказе от этих намерений. Предприниматель отметил, что за решение сохранить текущий статус компании высказалось большинство ее инвесторов, у части которых нет возможности дальнейших вложений. Другой причиной в пользу своего выбора Маск назвал отвлекающий слишком много ресурсов и времени процесс превращения компании в частную и непубличную.

Объявление о планах в Twitter, а не в документах, направляемых регулятору, нетипично для крупных американских публичных компаний. Кроме того, СМИ писали, что о планах Маска ничего не знали заранее и члены правления Tesla.