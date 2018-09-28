Реакция на события на Украине. Сентябрь 2018 (53)

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли украинского президента Петра Порошенко за его пост в Twitter, в котором он рассказал о передаче Соединенными Штатами 30-летних списанных катеров.

"Ты еще носки поношенные у Трампа попроси, вот сразу альянс крепче станет", — написал пользователь @Worrek

"Ага. Джавелины списанные спихнули, катера такие же — туда же. Страна — помойка, президент — попрошайка. Стыд какой…", — заявил пользователь @sehnsucht2016.

"Как бы эти катера не стали по дороге подводными лодками? Они не предназначены для плавания в открытом океане! В шторм их просто перевернет!", — выразил опасения Евгений Мацнев.

"Ахаха! Петьке ведро старое впарили, а он рад как картонная!", — написал пользователь @james_kupchino.

В четверг Береговая охрана США в Балтиморе в присутствии Порошенко передала Украине списанные катера Drummond и Cushing класса "Айленд". По информации СМИ, катера куплены Киевом в рамках американской программы продажи неиспользуемой военной техники и имущества.

Ранее в Киеве сообщили о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.