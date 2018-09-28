МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли украинского президента Петра Порошенко за его пост в Twitter, в котором он рассказал о передаче Соединенными Штатами 30-летних списанных катеров.
"Ага. Джавелины списанные спихнули, катера такие же — туда же. Страна — помойка, президент — попрошайка. Стыд какой…", — заявил пользователь @sehnsucht2016.
"Как бы эти катера не стали по дороге подводными лодками? Они не предназначены для плавания в открытом океане! В шторм их просто перевернет!", — выразил опасения Евгений Мацнев.
"Ахаха! Петьке ведро старое впарили, а он рад как картонная!", — написал пользователь @james_kupchino.
Ранее в Киеве сообщили о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.
Перші два патрульні катери берегової охорони класу "Island”, які США передали Україні, стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами. pic.twitter.com/DYX63lvZwu— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 сентября 2018 г.