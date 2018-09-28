Мэй сфотографировалась с полицейскими, довезшими ее команду до аэропорта

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Британский премьер-министр Тереза Мэй сфотографировалась с тремя нью-йоркскими полицейскими, которые обеспечили ее сотрудникам ускоренный проезд с мигалками до аэропорта имени Джона Кеннеди, сообщает телеканал Sky News.

Мэй со своей командой посещала Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. В среду вечером, когда премьер отправилась в аэропорт для возращения в Британию, автобус, где находились более десяти сотрудников ее аппарата, из-за поломки отстал от кортежа.

Сообщается, что сломанный автобус случайно заметили патрульные полицейские, которые приняли живое участие в судьбе чиновников. Правоохранители подождали, пока британцы пересядут в запасной автобус, а затем, включив проблесковый маячок, сопровождали на высокой скорости до самого ВИП-терминала аэропорта.

Мэй в знак благодарности пригласила полицейских в салон самолета Королевских ВВС и сделала с ними совместную фотографию.