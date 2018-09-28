Главы МИД России и Франции на встрече обсудили Сирию, Ливию и Йемен

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Главы МИД России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию в Сирии, а также Ливию и Йемен, сообщается на сайте российского министерства.

Согласно сообщению, Лавров и Дриан встретились 27 сентября на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Сирии, вокруг Ливии и Йемена. Рассмотрели ход выполнения СВПД. Были затронуты также отдельные вопросы двусторонней повестки дня", — говорится в сообщении.