Премьер Грузии назвал свободу СМИ одним из главных достижений страны

ТБИЛИСИ, 28 сен – РИА Новости. Свобода СМИ является одним из главных достижений Грузии, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе во время выступления на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает его пресс-служба.

"В мировом индексе свободы СМИ в 2018 году Грузия улучшила свои позиции. Особенные достижения есть с точки зрения свободы интернета. В процессе строительства демократии гражданское население играет важную роль, без сильного гражданского общества невозможно гармоничное развитие страны", — заявил премьер.

Глава правительства отметил, что "одно из главных достижений грузинской политической силы – это свобода СМИ и медиа плюрализм".