Власти региона Аттика в Греции закрыли все школы из-за шторма

АФИНЫ, 28 сен — РИА Новости. Губернатор столичного региона Аттика в Греции Рена Дуру запретила проводить занятия в школах в пятницу из-за шторма.

"Из-за чрезвычайно сильных и опасных погодных явлений и трудностей в работе школ и перевозки учеников все школы Аттики будут закрыты в пятницу, 28 сентября, по решению губернатора Рены Дуру", — говорится в сообщении властей региона.

Учеников и их родителей уведомили, что школы не будут работать из-за грозы и дождей, а также сильного ветра.

Закрыты школы в городах Ханья и Ретимно на Крите, на острове Закинтос. Третий день не будут учиться школьники на трех Кикладиских островах: Тиносе, Андросе и Миконосе.

Греция с понедельника находится во власти циклона "Ксенофонт". В Аттике температура упала с 30 градусов до 15-17. Штормовой ветер достигает 10 баллов по шкале Бофорта.

По сообщению пожарной службы, в Аттике за полтора дня, с 06.00 26 сентября, поступило почти 600 звонков с сообщениями о сломанных ветром деревьях.

Некоторые районы Афин, в основном в северных пригородах, остались без электроснабжения: упавшие деревья порвали линии электропередачи.

Был запрещен выход в море пассажирских паромов, связывающих материковую часть страны с островами.

По данным миграционной службы, в связи со штормом за сутки морем на греческие острова не прибыл ни один мигрант из Турции. Была приостановлена перевозка мигрантов на материк с островов, где лагеря мигрантов переполнены.

Национальная метеорологическая служба выпустила чрезвычайный бюллетень с предупреждением о штормовом ветре силой до 10 баллов, дождях и грозах. Пока сообщается о том, что непогода продлится до понедельника.

Генеральный секретариат по делам гражданской обороны после бюллетеня Национальной метеорологической службы потребовал от властей регионов и муниципалитетов страны привести в повышенную готовность систему гражданской защиты. Гражданам, особенно водителям, рекомендовали быть очень осторожными, принять меры защиты от возможных угроз.

По мнению метеорологов Национальной Афинской обсерватории, в ближайшие дни на юге Ионического моря может сформироваться Средиземноморский циклон, или ураган, (Medicane, сокращение от слов Mediterranean и hurricanes) – редкое метеорологическое явление, которое происходит один или два раза в год. У них много общего с тропическими циклонами, они также сопровождаются ливневыми дождями. Средиземноморские циклоны чаще образуются осенью или зимой в относительно теплых водах в сочетании с более холодным воздухом над ними, в то время как тропические циклоны чаще встречаются в летние месяцы. Medicane всегда двигаются с запада на восток.

По прогнозам метеорологов, нынешний Средиземноморский циклон будет двигаться из Ионического моря к Родосу и затем на юго-запад Турции.