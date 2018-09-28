Лавров побеседовал с главой МИД Ямайки и председателем 73-й сессии ГА ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с ямайской коллегой Каминой Джонсон-Смит и председателем 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Марией Эспиносой, сообщается на сайте МИД РФ.

"27 сентября в ходе сегмента высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел беседу с председателем сессии Марией Эспиносой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что они обсудили вопросы повестки дня сессии, отметив нормообразующую роль Генассамблеи. В ходе беседы также были затронуты вопросы, связанные с повышением эффективности работы Генассамблеи. Лавров выразил надежду, что Эспиноса будет способствовать установлению атмосферы конструктивного взаимодействия в Генассамблее и достижению консенсуса стран по большинству вопросов.

В ходе встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Ямайки стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия стран.

"Министры подписали соглашение между правительством РФ и правительством Ямайки об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан РФ и граждан Ямайки", — добавляется в сообщении.