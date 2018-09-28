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Новейшие истребители ВВС США нанесли первый боевой удар в Афганистане

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© Фото : Ministry of DefenceИстребители-бомбардировщики F-35. Архивное фотоИстребители-бомбардировщики F-35. Архивное фото
© Фото : Ministry of Defence

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американские истребители пятого поколения F-35B нанесли первый удар в истории своего существования, сообщает в четверг Military.com со ссылкой на несколько военных источников. Эта модификация F-35 — единственная из трех, способная на вертикальную посадку, кроме того, она требует минимальную дистанцию для разбега.

По данным источников, удар был нанесен в "последние 24 часа" по целям движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистане.

Серьезная уязвимость

Неудачная дозаправка F-35 в воздухе попала на видео
Неудачная дозаправка F-35 в воздухе попала на видео
Истребители F-35 регулярно сталкиваются с техническими проблемами. Так, издание National Interest недавно сообщило, что F-35B оказался уязвим для ударов молний из-за своих конструктивных особенностей.

В начале августа Корпус морской пехоты США запросил переносные громоотводы для защиты истребителей F-35B, которые развернуты на американской базе Ивакуни на японском острове Хонсю. Данное решение морпехи объяснили отсутствием у F-35 должного уровня пассивной защиты от ударов молний из-за того, что истребители построены из композитных материалов, говорится в статье.

Согласно оценке Пентагона, корпорация Lockheed Martin, производитель F-35, уже тестирует методы борьбы с подобными угрозами, в том числе защиту "мозга" самолета — автономной логистической информационной системы (ALIS).

Кроме того, издание указывает на риск детонации топливных баков истребителя из-за попадания молнии. Данная проблема, как пишет NI, не нова: Пентагон сообщал о ней еще в 2012 году. Тогда по результатам проверки топливной системы F-35 были выявлены проблемы, связанные с недостаточным уровнем кислорода для предотвращения детонации топлива. Это могло происходить из-за неверной работы бортовой системы генерации инертных газов, отвечающей за наполнение освобождающихся объемов топливных баков инертными газами и поддержание в них низкого уровня кислорода.

Тысяча дефектов

Истребитель F-35. Архивное фото
© Википедия
Военный врач раскрыл причину плохого самочувствия пилотов F-35
Агентство Bloomberg со ссылкой на доклад, подготовленный в Пентагоне, ранее сообщило, что все усилия, направленные на то, чтобы повысить надежность самолетов F-35, застопорились из-за многочисленных проблем.

Доля готовых к бою самолетов находится на уровне около 50%, причем ее не удается существенно повысить с октября 2014 года, несмотря на рост количества F-35, утверждает в докладе глава отдела Пентагона по войсковым испытаниям Роберт Белер.

Улучшенные версии программного обеспечения для истребителя появлялись уже 31 раз, однако некоторые ключевые недостатки до сих пор не исправлены, говорилось в докладе. В общей сложности в настоящее время не устранены порядка тысячи различных дефектов F-35, которые могут сказаться на эффективности его боевого применения.

Например, самолеты модификаций F-35B для Корпуса морской пехоты и F-35C для авианосцев нельзя заправлять в воздухе. Технические дефекты влияют на запуск ракет AIM-120 "воздух — воздух" и сброс боеприпасов "воздух — земля". Дисплей в шлеме пилота, на котором отображаются данные о полете и целях, работает некорректно, а несовершенная система диагностики обнаруживает "отказы" систем, которые на самом деле функционируют нормально.

Ограничено годен

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / Day Donaldson
Военный эксперт: в Пентагоне "чешут репу" из-за проблем с F-35
Издание Air Force со ссылкой на представителя Пентагона Джо Деллаведова, в свою очередь, сообщало, что представители ВВС США заявили, что летчики новейшего истребителя-бомбардировщика F-35 продолжают сообщать о симптомах, которые могут свидетельствовать о кислородном голодании.

Он назвал инциденты с пилотами F-35 "физиологическими эпизодами". Расследование не помогло установить, связаны ли эти инциденты с гипоксией (снижением содержания кислорода в крови) или они являются следствием гиперкапнии (повышения уровня углекислого газа в крови), декомпрессионной болезни, обезвоживания, недостатка сна или переутомления.

Ранее военные заявили о том, что число подобных случаев резко выросло. Жалобы поступали на головокружение, покалывание пальцев и дезориентацию.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в 1,5 триллиона долларов — это самая дорогая программа производства оружия в истории.

Стоимость постройки одного такого самолета оценивается в 150 миллионов долларов, а расходы на час его полета — в 35 тысяч долларов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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