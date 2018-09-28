Источник: Туск и Порошенко обсудили тему Азовского моря на полях ГА ООН

БРЮССЕЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Тема Азовского моря обсуждалась на встрече главы Евросовета Дональда Туска и президента Украины Петра Порошенко на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, подтвердил РИА Новости источник в структурах ЕС.

Двусторонняя встреча Туска и Порошенко прошла во вторник, по ее итогам украинский президент заявил в своем аккаунте в Twitter, что "благодарен" Туску "за позицию о необходимости активизации международных усилий" по защите интересов Украины от действий РФ в Азовском море.

"Это действительно обсуждалось на двусторонней встрече в Нью-Йорке, но подробностей переговоров у меня нет", — сказал источник, не пояснив, о каких усилиях может идти речь.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил, что Киев намерен прекратить действие договора с Россией о статусе Азова как внутреннего моря двух стран. Он также рассказал о согласованном с западными партнерами "секретном плане" по Азовскому морю, подробности не уточнялись.

Киев также заявлял о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

Пересмотр Киевом договора по Азовскому морю приведет к определенным последствиям для Украины, заявлял журналистам директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Андрей Руденко.