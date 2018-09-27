В Нью-Йорке началась встреча Лаврова и Аббаса

ООН, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, что намерен обсудить с ним перспективы арабо-израильского урегулирования. Встреча Лаврова и Аббаса проходит на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Нам нужно оставаться на связи относительно событий в мире в целом, и вокруг Палестины в частности. Чрезвычайно важно для нас иметь возможность услышать ваши оценки ситуации. Мы бы хотели посмотреть, как международное сообщество и Россия могут продвинуть урегулирование на основе решений ООН и арабской мирной инициативы", — сказал Лавров, обращаясь к главе ПНА.

Со своей стороны Аббас отметил, что основные проблемные вопросы, которые встают перед Палестиной сегодня, это "отношения с США, отношения с Израилем и внутренний вопрос вокруг ХАМАС".