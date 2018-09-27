В ГД с недоверием отнеслись к данным Израиля о "ядерном складе" в Иране

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что с недоверием относится к данным израильской разведки, которая якобы обнаружила склад с тоннами ядерного оружия в Тегеране.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал с трибуны ООН о тайном складе с тоннами ядерного оборудования и материалов, который, по его словам, обнаружила разведка еврейского государства в столице Ирана.

"Я очень с большим скептицизмом отношусь к известиям израильской разведки и вообще израильской армии, к их данным. Потому что сегодня Израиль является пособником США и выполняет их волю", — сказал Швыткин РИА Новости.

По мнению парламентария, Израиль пытается показать легитимность и необходимость выхода из иранской атомной сделки со стороны США, а также доказать, что Иран — это враг для еврейского государства.

"Израиль пытается показать легитимность, необходимость выхода этого (из сделки — ред.) со стороны США. Что, безусловно, играет во вред обеспечению стабильности в мире. Второе, еще раз Израиль пытается доказать, что Иран- это их враг и нужно его уничтожать, бороться с Ираном, в том числе и на территории суверенного государства — Сирийской Арабской Республики. Конечно, это тоже недопустимо", — заключил депутат.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США.