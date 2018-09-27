Косачев призвал МАГАТЭ проверить информацию о "ядерном складе" в Иране

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Израиль должен предоставить свои сведения о складе ядерных материалов в Тегеране в МАГАТЭ, чтобы эксперты организации могли проверить их достоверность, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал с трибуны ООН о тайном складе с тоннами ядерного оборудования и материалов, который, по его словам, обнаружила разведка еврейского государства в столице Ирана.

"Такого рода заявления должны рассматривать в контексте известного противостояния Израиля и Ирана, поэтому считаю возможные увязки с другими сюжетами натянутыми", — сказал политик.

Другое дело, по его словам, как реагировать на эту информацию.

"Для меня ответ на этот вопрос очевиден — предложить Израилю, даже потребовать от Израиля информировать в установленном порядке МАГАТЭ и дать возможность экспертам организации оценить достоверность сведений, на которые ссылается израильская разведка", — подчеркнул Косачев.

Без такого шага "все рассуждения на этот счёт будут не более чем спекуляциями", считает сенатор.

Он также напомнил, что за последние месяцы МАГАТЭ организовала более десятка инспекций по проверке соблюдения Ираном обязательств по ядерной сделки, и ни одна из них не выявила нарушений.