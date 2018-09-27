Передача катеров США Украине укрепит альянс двух стран, заявил Порошенко

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что передача Украине двух патрульных катеров США укрепит военно-морской альянс двух стран.

Береговая охрана США в четверг передала Украине два патрульных катера на церемонии с участием Порошенко в Балтиморе.

"Для меня большая честь быть в Балтиморе, приветствовать военнослужащих, которые служат в Береговой охране США, которые выполняют величайшую миссию — защищают границу родины. Первые два катера класса Island станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами", — сказал Порошенко на церемонии передачи в четверг, трансляцию вели украинские телеканалы.

Он также заявил, что США — мировой лидер в предоставлении практической помощи вооруженным силам Украины. По его словам, на сегодняшний день Украина получила от США более 1 миллиарда долларов.

Порошенко также заявил, что эти катера "помогут защищать Украину от российской агрессии".

Ранее Береговая охрана США сообщила, что планирует передать Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника в минобороны США, катера были куплены Украиной в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества.