Финляндия больше всех страдает от антироссийских санкций, заявил Ниинисте

ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что хотя его страна больше всего страдает от антироссийских санкций, перспектив для их снятия в ближайшее время нет.

"Я думаю, что Финляндия пострадала от санкций больше, чем другие страны ЕС. Но мы согласились поддерживать санкции в рамках ЕС, несмотря на это, пока не будут реализованы Минские соглашения", — сказал он, выступая в четверг в Брукингском институте в Вашингтоне.

"Что в будущем? Ничего не случилось пока такого, чтобы мы сняли санкции… Некоторые страны усиливают давление на Россию, например США. Но это давление ограничено. И я не вижу, что это (режим санкций) изменится в ближайшее время", — добавил он.