Нетаньяху в ООН призвал Европу поддержать новые санкции против Ирана

ООН, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН призвал страны Европы поддержать ужесточение санкций против Ирана
Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение выйти из ядерной сделки с Ираном и восстановить санкции против него.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
В свою очередь, на полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что Иран соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций.