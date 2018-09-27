Захарова пошутила над перепутавшим двери в ООН Порошенко

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с президентом Украины Петром Порошенко, едва не зашедшим в комнату российской делегации в ООН, отметив, что украинский лидер ошибся дверью еще в 2014 году.

Порошенко, который участвует в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, ранее прошел мимо российских журналистов в комнату, расположенную по соседству с помещением российской делегации. Когда главе российского МИД Сергею Лаврову сказали, что Порошенко чуть не зашел в российскую комнату, он пошутил: "Наверное с туалетом перепутал".

"Мне кажется, что Порошенко ошибся дверью не в 2018 году, а года четыре назад, судя по тому, что сейчас происходит на Украине", — сказала Захарова в программе "60 минут" на канале "Россия-1".

В 2014 году Порошенко стал украинским президентом.

Ее также попросили прокомментировать распространившуюся в соцсетях фотографию со встречи Лаврова с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини. На фотографии запечатлен момент, когда Могерини характерным жестом руки отказалась от чашки чая, которую ей протягивал через стол российский постпред в ООН Василий Небензя.

"Про кружку Могерини ничего не могу сказать. Переговоры прошли обстоятельно, конструктивно, были обсуждены как всегда вопросы на повестке Россия — ЕС, отношения. Всё, что есть, было рассмотрено", — ответила Захарова.