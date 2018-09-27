Захарова пошутила над перепутавшим двери в ООН Порошенко

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с президентом Украины Петром Порошенко, едва не зашедшим в комнату российской делегации в ООН, отметив, что украинский лидер ошибся дверью еще в 2014 году.
"Мне кажется, что Порошенко ошибся дверью не в 2018 году, а года четыре назад, судя по тому, что сейчас происходит на Украине", — сказала Захарова в программе "60 минут" на канале "Россия-1".
В 2014 году Порошенко стал украинским президентом.
"Про кружку Могерини ничего не могу сказать. Переговоры прошли обстоятельно, конструктивно, были обсуждены как всегда вопросы на повестке Россия — ЕС, отношения. Всё, что есть, было рассмотрено", — ответила Захарова.