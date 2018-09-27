Нетаньяху рассказал в ООН о секретном "атомном складе" в Тегеране

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН рассказал о тайном складе с тоннами ядерного оборудования и материалов, который, по его словам, обнаружила разведка еврейского государства в столице Ирана.

"Есть секретный объект в Тегеране. Сегодня я говорю об этом публично в первый раз", — сказал глава правительства, показав спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами.

Внутри, по его словам, хранятся, по меньшей мере, 15 морских контейнеров с оборудованием и материалами, которые имеют отношение к атомному проекту Ирана. Их общий вес может составлять 300 тонн, сказал Нетаньяху.

Он призвал МАГАТЭ немедленно провести инспекцию в этом районе.

Также Нетаньяху заявил, что Израиль "никогда не позволит режиму, призывающему к его уничтожению, иметь атомное оружие", и продолжит военные операции против иранского присутствия в Сирии, Ливане и Ираке.

Ядерный архив

В конце апреля Нетаньяху в прямом телеэфире на иврите и английском языке рассказал, что в распоряжение Израиля попал архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Нетаньяху настаивал, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.

Заявление Израиля прозвучало в разгар международной дискуссии о пересмотре ядерной сделки с Ираном, а 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов в середине сентября сообщил журналистам, что у Москвы пока нет сведений о том, что Израиль уже передал организации документы по якобы сохраняющейся ядерной программе Ирана. Он указал, что возможное военное измерение ядерной программы Ирана уже закрыто, на этот счет Совет управляющих МАГАТЭ принял соответствующее решение еще в декабре 2015 года.