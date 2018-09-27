Аббас призвал Трампа отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля

ООН, 27 сен – РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас воспользовался своим выступлением на 73-й Генассамблее ООН для очередного призыва в адрес президента США Дональда Трампа отменить решения США касательно признания Иерусалима столицей Израиля.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоялся 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. В апреле премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере шесть стран вели серьезные переговоры с израильскими властями о перемещении своих посольств в Иерусалим.

"Повторяю призыв к Трампу – отменить решения, касающиеся Иерусалима, беженцев и урегулирования, противоречащие международному праву и решениям предыдущих администраций", — заявил Аббас, начавший свое почти 40-минутное выступление фразой "Иерусалим не продается".

Палестинский лидер также раскритиковал решение американской администрации прекратить работу представительства Организации освобождения Палестины в Вашингтоне. США объяснили свои действия отказом палестинцев от участия в мирных инициативах президента США Дональда Трампа и их намерением привлечь Израиль к Международному уголовному суду за оккупационную деятельность.

"У нас соглашения с 38 странами о борьбе с терроризмом, в том числе США, как же при этом они называют нас террористами?" — задался риторическим вопросом Аббас.

"Если США не отступятся от своих решений, то и мы не будем придерживаться различных аспектов соглашений", — заявил Аббас.