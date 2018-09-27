Силовики оборудуют позиции около школ в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение и оборудуют позиции вблизи школ в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в четверг в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Несмотря на декламируемое киевскими переговорщиками согласие выполнять договоренности во время действия "школьного перемирия", вооруженные формирования Украины продолжают размещать технику не только в жилых районах, но и в непосредственной близости от образовательных учебных заведений", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, в подконтрольном Киеву населенном пункте Гранитное были обнаружены огневые позиции силовиков, размещенные на расстоянии не более 50 метров от действующей общеобразовательной школы. Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК предположили, что участившиеся случаи открытия огня со стороны силовиков по беспилотным летательным аппаратам миссии ОБСЕ могут быть связаны именно с размещением позиций и огневых точек в непосредственной близости от жилых домов.

"Очевидно, что обстрелы беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ велись намеренно с целью скрыть свои преступные действия, нарушающие права и законные интересы мирных граждан", — отметили в ведомстве.

Представитель ДНР в СЦКК пояснил, что все эти данные подтверждены в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованных в сентябре 2018 года.