Собеседники из ЕП не поднимали тему "вмешательства России", заявил Климов

БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Ни один собеседник в Европарламенте в Брюсселе, где проходят заседания парламентского измерения форума "Азия-Европа", не поднимал тему так называемого "вмешательства", сообщил РИА Новости в четверг замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.

"Ни один человек здесь (в ЕП в Брюсселе – ред.) меня в этом не упрекнул. И кстати, ни один из американских конгрессменов эту тему не поднимал на нашей встрече", — сказал сенатор, отвечая на вопрос, поднимали ли евродепутаты в кулуарах тему предполагаемого "российского вмешательства".

Он напомнил, что в Совете Федерации не так давно, по просьбе конгрессменов США, была принята большая делегация, "почти три десятка человек".

"Я с ними три часа разговаривал… Мы разговариваем со всеми, если видим в этом конструктив, если мы не слышим оскорблений в свой адрес, если мы понимаем, что это нужно в интересах нашего государства", — сказал Климов.

"Но мы не ведем переговоры о снятии санкций, это не наш метод, кто их ввел, тот пусть и отказывается от них. Все остальное — это предмет нормального разговора: как имплементировать минские соглашения, как найти разумную ситуацию по пресечению нелегальной миграции, как защитить климат, как использовать современные информационные технологии без ущерба морали, без ущерба в вопросах, связанных с проблемой вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Это все мы готовы обсуждать", — подчеркнул он.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах с помощью кибератак, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.