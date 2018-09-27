Собеседники из ЕП не поднимали тему "вмешательства России", заявил Климов

БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Ни один собеседник в Европарламенте в Брюсселе, где проходят заседания парламентского измерения форума "Азия-Европа", не поднимал тему так называемого "вмешательства", сообщил РИА Новости в четверг замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.
Он напомнил, что в Совете Федерации не так давно, по просьбе конгрессменов США, была принята большая делегация, "почти три десятка человек".
"Я с ними три часа разговаривал… Мы разговариваем со всеми, если видим в этом конструктив, если мы не слышим оскорблений в свой адрес, если мы понимаем, что это нужно в интересах нашего государства", — сказал Климов.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах с помощью кибератак, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.