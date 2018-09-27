ЕС призвал КНДР соблюдать решение о приостановке ядерных испытаний

БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. ЕС настоятельно призывает КНДР предпринять серьезные меры для того, чтобы встать на путь полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации, в противном случае санкции сохранятся, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы настоятельно призываем КНДР безотлагательно подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, придав законную силу приостановлению ядерных испытаний", — заявила она в Нью-Йорке.

"Европейский Союз настоятельно призывает Северную Корею принять серьезные меры для того, чтобы встать на надежный путь полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации. Мы просим КНДР придерживаться объявленной ею приостановки испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. До тех пор, пока Северная Корея не предпримет эти конкретные шаги в направлении денуклеаризации, мы будем продолжать неукоснительно применять существующие санкции", — отметила она.