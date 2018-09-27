Евродепутаты "выстраиваются в очередь" для встречи с российской делегаций

БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Многие европейские депутаты сами просят о встречах представителей российской делегации в Европарламенте в Брюсселе, где проходят заседания парламентского измерения форума "Азия-Европа", сообщил РИА Новости в четверг замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов.

​В Европарламенте в Брюсселе в четверг и пятницу проходят заседания Парламентского измерения форума "Азия-Европа" (АСЕМ) в преддверии запланированного на 18-19 октября саммита этого формата.

"Я вам скажу так, не называя имен, что там очередь, я не преувеличиваю. Мы с трудом находим время для встреч по их просьбе. Они сами просят в большом количестве, с утра до вечера. Мы никуда не бегаем, работаем спокойно, они сами подходят и предлагают", — сказал сенатор, отвечая на вопрос, планируются ли в кулуарах АСЕМ контакты с европейскими парламентариями.

"Причем среди них есть люди, которые в наших черных списках, есть люди, которые, так скажем мягко, не хвалят Россию последние лет восемь-десять, а то и больше, и тем не менее, они очень хотят с нами говорить, снова просят о встречах", — отметил он, добавив, что "мы не запрашивали встреч с теми людьми, которые просят нас, чтобы мы их приняли и с ним поговорили".

"Наша политика должна быть, прежде всего, направлена не на месть кому-то, а на защиту наших интересов: безопасность и создание максимальных условий для роста благосостояния граждан. Если они готовы ратифицировать с нами соглашение о развитии пограничного сотрудничества, с Польшей и Латвией, — а мы ратифицировали его на днях, я как раз говорил об этом с трибуны, — это хорошо. Да, какие-то европейцы заражены русофобией просто фатально, но там есть другие лекарства. Но если они образумились и если готовы встать на почву реальности, если, наконец-то, готовы делать то, что выгодно и нам, и им, почему мы должны этому препятствовать", — сказал Климов.

По его словам, на полях также прошли встречи с большим числом других государств, которые не являются членами ЕС.