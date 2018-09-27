Россия настаивает на международном расследовании убийства Захарченко

Мемориальный камень на месте гибели главы ДНР Александра Захарченко и его телохранителя Александра Доценко в Донецк

Мемориальный камень на месте гибели главы ДНР Александра Захарченко и его телохранителя Александра Доценко в Донецк

ВЕНА, 27 сен – РИА Новости. Россия настаивает на проведении международного расследования убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко с участием ОБСЕ, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Рассматриваем убийство подписанта минского Комплекса мер Александра Захарченко как террористический акт, нацеленный на подрыв всего процесса урегулирования. Настаиваем на проведении международного расследования с участием ОБСЕ при наблюдении со стороны контактной группы", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Ранее Лукашевич заявил, что отсутствие реакции на убийство Захарченко показывает ангажированность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В ответ первый заместитель главы миссии Александр Хуг заявил в интервью изданию "Коммерсант", что СММ ОБСЕ на Украине не уполномочена расследовать инциденты, это не полиция, а наблюдатели.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.