Россия настаивает на международном расследовании убийства Захарченко

ВЕНА, 27 сен – РИА Новости. Россия настаивает на проведении международного расследования убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко с участием ОБСЕ, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее Лукашевич заявил, что отсутствие реакции на убийство Захарченко показывает ангажированность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В ответ первый заместитель главы миссии Александр Хуг заявил в интервью изданию "Коммерсант", что СММ ОБСЕ на Украине не уполномочена расследовать инциденты, это не полиция, а наблюдатели.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.