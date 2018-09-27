Глава МИД Франции призвал поддерживать существующий диалог по КНДР

ООН, 27 сен — РИА Новости. Существующий по ситуации вокруг Корейского полуострова диалог необходимо поддерживать для того, чтобы процесс денуклеаризации принес плоды, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Несмотря на снижение напряженности, которое стоит приветствовать, эта ситуация все еще представляет угрозу безопасности", — сказал глава внешнеполитического ведомства, выступая в четверг на заседании СБ ООН по КНДР в Нью-Йорке.

Он также отметил, что, хотя две Кореи делают шаги по сближению друг к другу, "КНДР не отказалась от своих ядерной и баллистической программ".

"Миссия этого Совета — продолжить давление, чтобы в этот раз КНДР сдержала свои обязательства и перешла к конкретным действия, для того, чтобы запущенный процесс принес плоды… Мы должны поддерживать существующий диалог — это важно для возвращения доверия и для продвижения к денуаклеаризации", — подчеркнул Ле Дриан.

По его словам, необходимо также "коллективно продолжать твердую политику в отношении КНДР, применяя принятые СБ ООН санкции".

В начале сентября 2017 года Совет Безопасности ООН ввел в отношении КНДР новые санкции, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Они стали ответом на испытание Северной Кореей водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. США регулярно обвиняют КНДР в попытках обойти санкции и ведут борьбу с поставками нефтепродуктов в нарушение ограничений.