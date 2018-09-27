Глава Литвы раскритиковала ООН за неспособность разрешить крупные кризисы

ВИЛЬНЮС, 27 сен — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг во время выступления на Генассамблее ООН заявила, что Совбез ООН не был способен сыграть значимую роль в разрешении крупных кризисов последних десятилетий, в частности в Сирии и на Украине, из-за неспособности государств быть выше своих национальных интересов.

"Мы не можем позволить, чтобы поддерживающие национализм и разобщенность голоса одерживали верх над диалогом и сотрудничеством. Если мы хотим решить основные проблемы, у нас нет другой альтернативы, кроме совместной работы… Мы – ООН, поэтому мы должны взять на себя ответственность за наше будущее и предоставить ООН возможность действовать", — заявила Грибаускайте.

По ее словам, международные организации были созданы для того, чтобы сохранить политическую независимость и территориальную целостность. "Тем не менее, когда мир оказался перед лицом следующего кризиса, эти институты не смогли действовать и были безучастными наблюдателями", — сказала она с трибуны.

Президент выразила надежду, что сегодня международные институты, включая ООН, достаточно сильны для того, чтобы выступить против "агрессии и попрания международных правил, тем не менее иногда реальность свидетельствует об ином… Мы замечаем, что мир расколот и институты раскалываются, вместо того, чтобы укрывать нас от применения силы и экономических потрясений", — подчеркнула она.

Литовский лидер заявила, что практически в каждом крупном кризисе за последние десятилетия от Сирии до Украины, от Мьянмы до Йемена "совет безопасности ООН не был способен сыграть значимую роль из-за неспособности государств быть выше своих национальных интересов и обструктивного применения права вето". По ее словам, международные организации беспомощны "перед лицом диктаторов, которые проводят ядерные гонки и применяют химическое оружие в отношении гражданских лиц в своих городах". "В то время как буря надвигается на глобальную экономику, всемирную торговую организацию разбил паралич", — сказала Грибаускайте.

Очередная 73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН начала свою работу 18 сентября, ее председателем стала бывший премьер-министр Эквадора Мария Гарсес. Основные мероприятия начались 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.