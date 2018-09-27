Китай призвал учесть интересы всех сторон в корейском вопросе

ООН, 27 сен – РИА Новости. Достижение мира на Корейском полуострове требует учитывать законные интересы и опасения всех соответствующих сторон, заявил глава МИД КНР Ван И на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Главная составляющая проблемы Корейского полуострова – это вопрос безопасности. Для того чтобы добиться мира на полуострове, необходимо надлежащим образом учитывать законные опасения всех сторон", — заявил Ван И.

Он отметил, что в этом году "КНДР приостановила и ядерные, и ракетные испытания, в значительной степени демонтировала некоторые объекты, Южная Корея и США в свою очередь приостановили военные учения ", китайская сторона приветствует такое развитие событий.

По словам китайского министра, основываясь на данном прогрессе, своевременное объявление о прекращении состояния войны на Корейском полуострове поможет в выстраивании доверия между сторонами, поспособствует денуклеаризации и созданию необходимых условий для мирного соглашения.