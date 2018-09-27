Четыре выдвиженца на должность главы ЛНР подали в ЦИК подписные листы

ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Четыре кандидата на участие в выборах главы самопровозглашенной Луганской народной республики подали документы в Центральную избирательную комиссию ЛНР, заявила в четверг журналистам председатель комиссии Елена Кравченко.
"Подписные листы были сданы четырьмя кандидатами, которые ранее уведомили ЦИК о выдвижении на должность главы ЛНР", — сказала Кравченко.
"Центральной избирательной комиссией завершен прием подписных листов в поддержку выдвижения кандидата на должность главы Луганской народной республики и документов, необходимых для регистрации кандидата на должность главы ЛНР на предстоящих выборах", — заявила Кравченко.
Председатель ЦИК добавила, что по результатам проверки документов и подписных листов комиссия примет решение о регистрации кандидата или отказе в ней.