Четыре выдвиженца на должность главы ЛНР подали в ЦИК подписные листы

ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Четыре кандидата на участие в выборах главы самопровозглашенной Луганской народной республики подали документы в Центральную избирательную комиссию ЛНР, заявила в четверг журналистам председатель комиссии Елена Кравченко.

Ранее восемь кандидатов на участие в выборах главы ЛНР, в том числе исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник, подали документы в ЦИК. Каждому необходимо было собрать не менее 1 тысячи подписей для регистрации в качестве кандидата на этот пост. Выборы главы ЛНР планируется провести 11 ноября.

"Подписные листы были сданы четырьмя кандидатами, которые ранее уведомили ЦИК о выдвижении на должность главы ЛНР", — сказала Кравченко.

Она уточнила, что подписные листы предоставили только четверо из восьми кандидатов: Пасечник, инженер по охране труда ОП "Вокзал Луганск" ГУП ЛНР "Луганская железная дорога" Наталья Сергун, председатель республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олег Коваль, председатель Перевальского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак.

"Центральной избирательной комиссией завершен прием подписных листов в поддержку выдвижения кандидата на должность главы Луганской народной республики и документов, необходимых для регистрации кандидата на должность главы ЛНР на предстоящих выборах", — заявила Кравченко.

Председатель ЦИК добавила, что по результатам проверки документов и подписных листов комиссия примет решение о регистрации кандидата или отказе в ней.