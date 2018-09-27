Усиление санкций против КНДР грозит гуманитарными проблемами, заявил Лавров

ООН, 27 сен — РИА Новости. Дальнейшее наращивание санкции против КНДР угрожает гуманитарными тяготами гражданам этой страны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Перегибы в задействовании санкционного инструментария Совета безопасности уже стали причиной того, что государства-члены и международные организации зачастую не могут в нормальном режиме поддерживать с КНДР даже гуманитарные, спортивные и дипломатические связи, которые не имеют никакого отношения к развитию ракетно-ядерных программ", — сказал Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг КНДР.

"Дальнейшее наращивание санкций уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещённых ракетно-ядерных программ Пхеньяна и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными тяготами", — добавил министр.