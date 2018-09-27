Лавров призвал к отказу от односторонних санкций против КНДР и других стран

ООН, 27 сен — РИА Новости. Односторонние санкции США и других стран в отношении КНДР противоречат нормам и правилам международной торговли, от этого надо отказаться, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Еще большее отторжение вызывают так называемые автономные или вторичные санкции против КНДР и других государств, которые вводятся США и некоторыми их союзниками в обход и сверх санкций СБ. Такие односторонние рестрикции не только попирают суверенитет и законные интересы стран-членов и противоречат нормам и правилам международной торговли, но и подрывают целостность согласованных по линии СБ ограничений", — заявил Лавров.

"Вновь призываем те страны, которые вводят такие санкции, отказаться от этой практики", — добавил министр, выступая на заседании СБ ООН, посвященном Северной Корее.

Он также отметил, что все чаще подобные рестрикции становятся инструментом недобросовестной конкуренции и отпугивания "бизнес-операторов из третьих стран".

"Пример КНДР в этом плане весьма показательный — даже то, что не запрещено санкционным режимом Совета безопасности, реализовать крайне сложно ввиду наличия таких незаконных практик и боязни предпринимателей попасть в запретительные списки", — пояснил министр.