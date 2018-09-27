Россия призвала изъять из списка санкций проекты сотрудничества двух Корей

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия предлагает рассмотреть возможность изъятия из санкционного списка против КНДР проекты сотрудничества между Пхеньяном и Сеулом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В Пханмунджомской и Пхеньянской декларациях стороны подтвердили заинтересованность в реализации совместных экономических проектов. Давайте подумаем — если все мы приветствуем эти договоренности, подумаем над тем, чтобы создать в комитете 1718 особые условия для рассмотрения заявок на изъятие из санкционного режима для осуществления проектов межкорейского сотрудничества, о которых договорились Пхеньян и Сеул", — отметил глава МИД РФ.