Россия призвала изъять из списка санкций проекты сотрудничества двух Корей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, состоявшемся в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире в Нью-Йорке, США. 26 сентября 2018

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия предлагает рассмотреть возможность изъятия из санкционного списка против КНДР проекты сотрудничества между Пхеньяном и Сеулом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Считаем важным регулярно оценивать целесообразность пересмотра тех или иных рестрикций в отношении КНДР по мере движения Пхеньяна к отказу от ядерного оружия. Например, можно подумать хотя бы о каких-то небольших шагах. В резолюциях Совбеза ООН допускается пересмотр ограничения в случае продвижения на политическом треке", — сказал Лавров, выступая на заседании СБ ООН по КНДР.

"В Пханмунджомской и Пхеньянской декларациях стороны подтвердили заинтересованность в реализации совместных экономических проектов. Давайте подумаем — если все мы приветствуем эти договоренности, подумаем над тем, чтобы создать в комитете 1718 особые условия для рассмотрения заявок на изъятие из санкционного режима для осуществления проектов межкорейского сотрудничества, о которых договорились Пхеньян и Сеул", — отметил глава МИД РФ.