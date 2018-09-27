МИД призвал не использовать санкции против КНДР для коллективного наказания

ООН, 27 сен — РИА Новости. Санкции в отношении КНДР не должны становиться инструментом коллективного наказания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что в сложившихся условиях линия Запада на усиление санкций против Северной Кореи выглядит несвоевременной.

"В условиях демонстрируемой Пхеньяном готовности к сотрудничеству и позитивных подвижек в деле стабилизации обстановки в регионе все более несвоевременной выглядит навязываемая западными партнерами линия на дальнейшее закручивание санкционнных гаек", — сказал министр.

По мнению Лаврова, из санкционного списка против КНДР необходимо изъять проекты по сотрудничеству между Пхеньяном и Сеулом, что позволяют сделать резолюции Совбеза ООН.

Наращивание давления грозит гуманитарной катастрофой в Северной Корее, подчеркнул российский министр. По его словам, санкции уже привели к тому, что страны и международные организации не могут поддерживать с Пхеньяном дипломатические, гуманитарные и даже спортивные связи, которые не имеют никакого отношения к ракетно-ядерным программам.

"Дальнейшее наращивание санкций уже выходит за рамки мер по перекрытию каналов финансирования запрещённых ракетно-ядерных программ Пхеньяна и угрожает северокорейским гражданам недопустимыми социально-экономическими и гуманитарными тяготами", — добавил министр.