Китай призвал Совбез ООН пересмотреть санкции против КНДР

ООН, 27 сен – РИА Новости. Китай считает необходимым пересмотреть в Совете Безопасности ООН обратимые положения резолюций в отношении КНДР, заявил в четверг глава МИД КНР Ван И, выступая на заседании СБ ООН по КНДР.

"В резолюциях Совета Безопасности ООН есть обратимые положения, которые предусматривают возможность пересмотра санкционных мер в зависимости от выполнения КНДР требований резолюций. Принимая во внимание позитивное развитие в отношениях между КНДР и Южной Кореей, КНДР и США, а также важные обязательства, взятые на себя северокорейской стороной, и принятые шаги в вопросе денуклеаризации, китайская сторона считает, что Совет Безопасности должен задуматься о приведении в действие обратимых положений", — сказал Ван И.

Китайский министр отметил, что это будет поощрением для КНДР для того, чтобы сделать дальнейшие шаги в направлении денуклеаризации.