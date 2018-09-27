Нацбанк Украины заявил о прогрессе в переговорах с МВФ

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Замглавы Национального банка Украины Олег Чурий считает, что в переговорах с МВФ достигнут определенный прогресс и у Киева есть шанс получить новый транш в этом году.

Ранее "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщили, что Украина и МВФ договариваются о новой программе финансирования, с помощью запуска которой уже сейчас Киев сможет перекредитоваться, избежать резкого повышения цен на газ и дефолта. Миссия МВФ работала в Киеве 6-19 сентября. Однако, по данным источников издания, условием для нового меморандума о сотрудничестве должно стать принятие государственного бюджета на 2019 год.

"Миссия работала в Украине несколько недель. Переговоры продолжаются. Мы считаем, что в переговорах достигнут определенный прогресс, и мы надеемся на успешный результат… Я вижу, что при позитивном развитии ситуации мы вполне можем получить финансирование от МВФ и других официальных кредиторов в 2018 году", — сказал Чурий в интервью изданию "Экономическая правда", опубликованном в четверг.

По его словам, существующая программа заканчивается в марте 2019 года, а он для Киева непростой, поскольку это год значительных валютных платежей по госдолгу, а также президентских и парламентских выборов.

"Мы считали, что для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности необходима поддержка со стороны международных кредиторов. Поддержка со стороны МВФ — это очень позитивный сигнал для всех кредиторов. Если у нас будет новая программа, это даст нам возможность безболезненно пройти предвыборный и выборный период и не допустить негативного влияния на макростабильность, которую мы имеем", — считает Чурий.

Как отметил замглавы Нацбанка, чтобы пройти предвыборный и выборный период без ущерба для макростабильности на конец года, резервы Нацбанка должны достигнуть 20,7 миллиарда долларов. На конец августа ЗВР составляли почти 18 миллиардов долларов.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.