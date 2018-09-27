Нацбанк Украины заявил о прогрессе в переговорах с МВФ

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Замглавы Национального банка Украины Олег Чурий считает, что в переговорах с МВФ достигнут определенный прогресс и у Киева есть шанс получить новый транш в этом году.
"Миссия работала в Украине несколько недель. Переговоры продолжаются. Мы считаем, что в переговорах достигнут определенный прогресс, и мы надеемся на успешный результат… Я вижу, что при позитивном развитии ситуации мы вполне можем получить финансирование от МВФ и других официальных кредиторов в 2018 году", — сказал Чурий в интервью изданию "Экономическая правда", опубликованном в четверг.
"Мы считали, что для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности необходима поддержка со стороны международных кредиторов. Поддержка со стороны МВФ — это очень позитивный сигнал для всех кредиторов. Если у нас будет новая программа, это даст нам возможность безболезненно пройти предвыборный и выборный период и не допустить негативного влияния на макростабильность, которую мы имеем", — считает Чурий.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.