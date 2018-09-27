Переговоров Лаврова с Хантом в ООН не было, заявили в российской делегации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел пятерки по Ирану на полях 73-ей сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел пятерки по Ирану на полях 73-ей сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

ООН, 27 сен – РИА Новости. Никаких переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с британским министром иностранных дел Джереми Хантом в рамках Генассамблеи ООН не было, сообщили журналистам в российской делегации.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что у него "произошел откровенный обмен мнениями" с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"С удивлением ознакомились с заявлениями главы британского Форин Офис о том, что он провёл встречу с Лавровым", — указали там. "Никаких переговоров Лаврова с британским министром иностранных дел не было", — отметили в делегации.

Там указали, что "утром 27 сентября состоялся рабочий завтрак постоянной пятерки СБ ООН с генсеком Организации, в ходе которой страны обменивались мнениями. "Как всегда британская сторона выдаёт желаемое за действительное", — сказал собеседник.