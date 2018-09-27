НПО призвали мировое сообщество помочь судну Aquarius сохранить свой флаг

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Неправительственные гуманитарные организации SOS Mediterranee и "Врачи без границ" призвали страны мира помочь судну Aquarius после решения Панамы лишить его своего флага.

Власти Панамы ранее заявили, что лишат судно Aquarius, принадлежащее организации SOS Mediterranee, своего флага в связи жалобами итальянских властей на то, что оно нарушает международные юридические процедуры и отказывается возвращать мигрантов в страны происхождения.

"Мы призываем власти любых стран, не только европейских, которым не безразлична судьба людей, предоставить (судну) свой флаг", — заявила глава итальянского бюро "Врачей без границ" Клаудия Лодезани на пресс-конференции в четверг. Трансляция велась в Twitter организации.

Лодезани также раскритиковала миграционную политику президента Франции Эммануэля Макрона, вице-премьера Италии Маттео Сальвини и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив политиков в создании гуманитарного кризиса у европейских границ.

"Действительно ли Европа не может найти достойное решение проблемы с несколькими тысячами человек? Макрон, Сальвини, Орбан создали позорный гуманитарный кризис на границах Европы и не берут на себя ответственность решить его", — заключила глава итальянского бюро "Врачей без границ".

Ранее французская НПО SOS Mediterranee попросила власти Франции в исключительном порядке разрешить судну Aquarius зайти в порт Марселя и высадить 58 мигрантов на борту, спасенных в водах Средиземноморья. В Париже заявили, что Aquarius должна принять Мальта как наиболее близкая к судну. В то же время Франция, Испания и Португалия договорились принять мигрантов с Aquarius. Позже власти Мальты сообщили, что примут находящихся на борту судна мигрантов.

В июне ситуация с Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, мигрантов согласилась принять Испания. Часть людей пересадили на два итальянских корабля — патрульный Dattilo и сторожевой Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль. Позднее ряд европейских стран, в том числе и Франция, договорились принять мигрантов с судна.