НПО призвали мировое сообщество помочь судну Aquarius сохранить свой флаг

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Неправительственные гуманитарные организации SOS Mediterranee и "Врачи без границ" призвали страны мира помочь судну Aquarius после решения Панамы лишить его своего флага.
"Мы призываем власти любых стран, не только европейских, которым не безразлична судьба людей, предоставить (судну) свой флаг", — заявила глава итальянского бюро "Врачей без границ" Клаудия Лодезани на пресс-конференции в четверг. Трансляция велась в Twitter организации.
"Действительно ли Европа не может найти достойное решение проблемы с несколькими тысячами человек? Макрон, Сальвини, Орбан создали позорный гуманитарный кризис на границах Европы и не берут на себя ответственность решить его", — заключила глава итальянского бюро "Врачей без границ".
В июне ситуация с Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, мигрантов согласилась принять Испания. Часть людей пересадили на два итальянских корабля — патрульный Dattilo и сторожевой Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль. Позднее ряд европейских стран, в том числе и Франция, договорились принять мигрантов с судна.