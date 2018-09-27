Моралес амнистировал экс-президентов Боливии

МЕХИКО, 27 сен – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес амнистировал двух бывших президентов страны, чтобы они могли поддержать требование к Чили о выходе к океану.

Речь идет об экс-главах Боливии Хорхе Кироге и Карлосе Месе.

"Я принял решение, что ни один президент — за исключением обвинений в преступлениях против человечности или геноциде — не будет привлечен к судебным процессам, которые будут препятствовать его внутренней и внешней деятельности в области защиты и переговоров в нашем морском праве", — приводит агентство ABI заявление Моралеса.

Меса (президент в 2003-2005 годах) обвинялся в нанесении финансового ущерба государству путем расторжения контракта с одной из чилийских горнодобывающих компаний. Та подала в суд, в итоге Боливия была вынуждены выплатить более 42 миллионов долларов компенсации. Кирогу (президент в 2000-2001 годах) обвиняли наравне с еще одним экс-президентом Гонсало Санчесом-де-Лосада и несколькими другими бывшими высокопоставленными чиновниками в подписании более 100 нефтяных контрактов с транснациональными компаниями в 1997-2004 годах без разрешения парламента.

В середине сентября МИД Чили сообщил, что Международный суд в Гааге объявит свое решение по территориальному спору с Боливией 1 октября. Напряженные отношения двух стран стали последствиями вооруженного конфликта ХIХ века, в результате которого Боливия лишилась выхода к Тихому океану в районе Антофагаста, отошедшего к Чили. Ла-Пас с 2013 года в международных инстанциях пытается вернуть себе доступ к океану. В 2015 году Международный суд ООН отклонил требование чилийской стороны закрыть рассмотрение вопроса о выходе Боливии к океану.