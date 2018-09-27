В ЛНР разминировали участки у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Луганской народной республики провели разведку местности и разминировали участки в населенном пункте Золотое-5 у линии соприкосновения в Донбассе, в том числе у территории школы, попавшей ранее под обстрел, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

В четверг представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о четырех обстрелах со стороны ВС Украины за сутки, в том числе и населенного пункта Золотое-5 (Михайловка). Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что в данном населенном пункте под обстрел украинских силовиков попала территория школы.

"В СЦКК обратился исполняющий обязанности города Первомайска для того, чтобы наши военнослужащие инженерных подразделений провели разведку местности близлежащей территории школы города Золотое-5, поскольку здесь велись активные боевые действия. Также за последнее время очень много раз данный район обстреливался со стороны ВС Украины, и детям в данном районе находится было небезопасно", — сообщил Марочко.

Он уточнил, что на данный момент саперы извлекли неразорвавшиеся боеприпасы для их последующего вывоза на полигон и утилизации. Марочко добавил, что подобные работы инженерно-саперной службой проводятся каждый день в населенных пунктах у линии соприкосновения.