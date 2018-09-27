У США нет права вмешиваться в сотрудничество России и КНР, заявили в Пекине

ПЕКИН, 27 сен — РИА Новости. Сотрудничество Китая и России в военной сфере является обычным сотрудничеством двух суверенных государств, и США не имеют никакого права в него вмешиваться, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.

"Китай и Россию связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, двустороннее военное сотрудничество является обычным сотрудничеством между двумя суверенными государствами", — сказал Жэнь Гоцян, отвечая на вопрос о том, как американские санкции скажутся на военно-техническом сотрудничестве Пекина и Москвы.

По его словам, целью этого сотрудничества является защита законных интересов двух стран, обеспечение глобального и регионального мира и стабильности, которые соответствуют международному праву, "и США не имеют права вмешиваться".

"В настоящий момент все российско-китайские проекты сотрудничества в военной сфере реализуются согласно плану, обе стороны намерены и в дальнейшем продвигать сотрудничество на основе консенсуса и взаимной выгоды", — подчеркнул он.

На прошлой неделе США ввели санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года. Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в противном случае США будут сами нести ответственность за последствия.