Военные НАТО замерзли на учениях в Норвегии

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Военнослужащие из Нидерландов, прибывшие в Норвегию на учения НАТО, остались без зимней униформы в мороз, сообщает газета Aftenposten.

Голландские Вооруженные силы не закупили необходимое обмундирование для солдат, и им придется приобрести его самостоятельно, уточнили в СМИ.

По словам статс-секретаря Минобороны Нидерландов Барбары Виссер, ведомство не предусмотрело, что в это время года в Норвегии будут такие низкие температуры. Она объяснила это тем, что на осенних учениях в Литве теплая одежда не потребовалась.

Выступая в парламенте страны, Виссер подчеркнула, что военные не должны самостоятельно оплачивать расходы на покупку теплого обмундирования — необходимо выплатить им компенсацию в размере тысячи евро.

"Солдаты должны получить необходимую одежду. Я не хочу, чтобы это повторилось снова", — заключила она.

Учения НАТО Trident Juncture пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В маневрах примут участие более 40 тысяч военнослужащих альянса, до десяти тысяч транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 30 стран.