Украинский суд рассмотрит дело об отмене санкций против главы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Верховный суд в составе Кассационного административного суда Украины принял к рассмотрению дело об отмене персональных санкций в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, сообщил руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий, представляющий интересы крымского политика.

Ранее представитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Глотов заявил РИА Новости, что при включении Аксенова в санкционный список были нарушены требования закона Украины "О санкциях".

"Пришла новость из Верховного суда в составе Кассационного административного суда. Адвоката нашего объединения проинформировали об открытии производства и назначении судебного рассмотрения. Речь пойдет об отмене указа президента Украины о применении персональных санкций в отношении Сергея Аксенова. По нашему заявлению, разумеется", — написал Могильницкий на своей странице в Facebook.

По его словам, по закону, глава государства не уполномочен принимать решения о введении персональных санкций, эти полномочия находятся в компетенции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). При этом, согласно того же закона, СНБО уполномочен принимать такие решения лишь после внесения соответствующих предложений от правительства Украины, Национального банка Украины и Службы безопасности Украины.

"Мы располагаем документально подтвержденной информацией, согласно которой ни один из перечисленных выше органов предложений о применении и отмене санкций (в том числе и в отношении господина Аксенова) на рассмотрение СНБО не подавал. Именно такой вывод можно сделать исходя из ответов данных органов на наши письменные запросы", — отметил адвокат.

"Вот и получается, что (президент Украины — ред.) Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО, принятое в нарушение порядка, предусмотренного законом Украины "О санкциях", — добавил Могильницкий.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".