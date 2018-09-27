Во Франции убили начальника муниципальной полиции

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Начальник муниципальной полиции города Родез на юге Франции погиб в результате вооруженного нападения, сообщает телеканал France 3 Occitanie.

Нападение произошло в четверг утром напротив здания мэрии. Начальник муниципальной полиции и директор по общественной безопасности мэрии Паскаль Филое получил три ножевых ранения, от которых впоследствии скончался.

Задержан сорокалетний мужчина, несколько месяцев назад переехавший в департамент Аверон. Мотив преступления пока не установлен. Однако, по данным источников телеканала, ранее местная полиция изъяла у нападавшего бойцовую собаку, которую он завел незаконно. После этого мужчина начал угрожать мэру города и главе муниципальной полиции.

Как сообщает телеканал, сотрудникам мэрии Родеза после нападения потребовалась помощь психологов.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского. "Разделяю боль жителей Родеза после подлого нападения на сотрудника муниципальной полиции. Мои мысли с семьей и близкими (погибшего)", — написал Коллон в своем Twitter.