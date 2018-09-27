МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Члены комитета Сената США по международным отношениям проголосовали против предложения сенатора Рэнда Пола о снятии санкций с российских парламентариев, сообщает издание Daily Beast.

Ранее газета Daily Beast сообщила, что американский сенатор Рэнд Пол, который посетил Россию в августе, планировал внести на рассмотрение в конгресс поправку об отмене санкций в отношении российских парламентариев. Ожидалось, что поправку, которая предусматривает запрос на ответную со стороны РФ отмену санкций в отношении членов американского конгресса, предложат на рассмотрение профильному комитету сената. Сам Пол в интервью Fox News ранее заявлял, что попросит президента США Дональда Трампа снять санкции с глав комитетов Госдумы и Совета Федерации, чтобы они смогли осенью посетить Вашингтон.

"Санкции были введены, потому что эти члены Думы проголосовали за разрешение Путину вторгнуться в Украину и забрать Крым. Ничего в этом вопросе не изменилось", — заявил изданию глава комитета Боб Коркер.

Он добавил, что "более 600 членов парламента России не находятся под санкциями и мы можем с ними встретиться. И даже (что касается тех — ред.) против кого введены санкции, я еду на Мюнхенскую конференцию по безопасности и могу с ними встретиться там или в Израиле или в каком-то другом месте. Так что оно (предложение — ред.) было обоснованно отклонено по ясным причинам".

По данным газеты, 20 сенаторов из 21 входящих в данный комитет выступили против данной поправки, за неё проголосовал только сам Пол.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ранее заявил РИА Новости, что РФ готова отменить санкции в отношении американских законодателей на взаимной основе, имеющиеся ограничения крайне мешают межпарламентскому диалогу.

В настоящее время комитет Госдумы по международным делам возглавляет Леонид Слуцкий (ЛДПР), а аналогичный комитет в Совфеде — Константин Косачев. Оба они находятся под санкциями США, введенными из-за событий на Украине.

В начале августа Пол посетил Москву и Петербург, где провел встречи с представителями Совета Федерации, Госдумы и МИД России и передал письмо от Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. В ходе бесед с российскими парламентариями обсуждался их возможных визит в Вашингтон осенью.