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СМИ узнали о готовности Индии купить С-400‍

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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкПодготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 ТриумфПодготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Индия готова подписать контракт на приобретение пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов. Об этом сообщила газета Times of India со ссылкой на источники в правительстве.

Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Эксперт: санкции США из-за покупки Индией С-400 навредят обеим странам

Разрешение на покупку дал комитет по вопросам безопасности под председательством премьер-министра Нарендры Моди, уточнили в СМИ. Это произошло в преддверии визита в страну Владимира Путина, намеченного на начало октября. Российский лидер посетит Индию в рамках ежегодного двустороннего саммита.

Официально индийское правительство пока не сообщало о своем решении приобрести С-400.

Переговоры США и Индии

В начале сентября глава Пентагона Джеймс Мэттис и госекретарь Майк Помпео отправились в Индию для участия в первом министерском диалоге в формате "2+2".

Они выражали намерение обсудить вопрос покупки Нью-Дели российских С-400.

При этом Мэттис отметил, что несогласие США с Индией по этому вопросу не означает, что страны не могут быть партнерами.

Российско-индийские учения Индра. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Почему США боятся российско-индийского сотрудничества

Перед этим телеканал NDTV со ссылкой на несколько правительственных источников сообщил, что Индия планирует донести до американской стороны, что не будет отказываться от закупки зенитных ракетных систем С-400.

По данным телеканала, Индия намерена добиваться, чтобы администрация США не вводила санкции в отношении нее, поскольку доступ к российским ракетным системам необходим Нью-Дели "в условиях развивающейся региональной архитектуры", а оборонное сотрудничество с Россией носит давний и тесный характер.

"Источники заявляют, что Индия будет добиваться от США послаблений в части сделки с Россией, поскольку системы ПВО представляют критическую важность для обеспечения безопасности страны", — информирует NDTV.

Беспокойство Вашингтона

Накануне помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявил, что США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400. В целом, по его словам, США признают прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя.

"Мы хотим вести с Индией разговор не о том, что у нее в прошлом, а о будущем… Посмотрите на собственное будущее России — демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее. Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами", — сказал Шривер.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия ожидает рост товарооборота с Индией до $10 млрд в 2018 году

Российско-индийское сотрудничество

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники, ВВС и ВМС индийской армии — российского или советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках Нью-Дели ЗРК С-400 "Триумф" (а также фрегатов проекта 11356) в октябре 2016 года.

По данным открытых источников, стоимость контракта по С-400 изначально составляла около 6,5 миллиарда долларов. Позднее Россия пошла на уступки и снизила цену на ЗРК.

Поставки С-400 могут начаться в 2020 году, если контракт будет подписан до конца года.

Система ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Андрей Станавов
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Технические характеристики

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