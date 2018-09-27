СМИ узнали о готовности Индии купить С-400‍

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Индия готова подписать контракт на приобретение пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем С-400 на сумму 5,43 миллиарда долларов. Об этом сообщила газета Times of India со ссылкой на источники в правительстве.

Разрешение на покупку дал комитет по вопросам безопасности под председательством премьер-министра Нарендры Моди, уточнили в СМИ. Это произошло в преддверии визита в страну Владимира Путина, намеченного на начало октября. Российский лидер посетит Индию в рамках ежегодного двустороннего саммита.

Официально индийское правительство пока не сообщало о своем решении приобрести С-400.

Переговоры США и Индии

В начале сентября глава Пентагона Джеймс Мэттис и госекретарь Майк Помпео отправились в Индию для участия в первом министерском диалоге в формате "2+2".

Они выражали намерение обсудить вопрос покупки Нью-Дели российских С-400.

При этом Мэттис отметил, что несогласие США с Индией по этому вопросу не означает, что страны не могут быть партнерами.

Перед этим телеканал NDTV со ссылкой на несколько правительственных источников сообщил, что Индия планирует донести до американской стороны, что не будет отказываться от закупки зенитных ракетных систем С-400.

По данным телеканала, Индия намерена добиваться, чтобы администрация США не вводила санкции в отношении нее, поскольку доступ к российским ракетным системам необходим Нью-Дели "в условиях развивающейся региональной архитектуры", а оборонное сотрудничество с Россией носит давний и тесный характер.

"Источники заявляют, что Индия будет добиваться от США послаблений в части сделки с Россией, поскольку системы ПВО представляют критическую важность для обеспечения безопасности страны", — информирует NDTV.

Беспокойство Вашингтона

Накануне помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявил, что США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400. В целом, по его словам, США признают прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя.

"Мы хотим вести с Индией разговор не о том, что у нее в прошлом, а о будущем… Посмотрите на собственное будущее России — демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее. Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами", — сказал Шривер.

Российско-индийское сотрудничество

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники, ВВС и ВМС индийской армии — российского или советского производства. Ежегодно Россия поставляет в Индию оружие и технику на миллиарды долларов.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках Нью-Дели ЗРК С-400 "Триумф" (а также фрегатов проекта 11356) в октябре 2016 года.

По данным открытых источников, стоимость контракта по С-400 изначально составляла около 6,5 миллиарда долларов. Позднее Россия пошла на уступки и снизила цену на ЗРК.

Поставки С-400 могут начаться в 2020 году, если контракт будет подписан до конца года.