"Сельская мода": эксперт раскритиковала желание Порошенко подражать Трампу

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Выражать "единство позиций стратегических партнеров" через одинаковый дресс-код недостойно для главы государства, это, скорее, выглядит как "сельская мода", считает эксперт по этикету Элеонора Басманова.

Ранее пользователей соцсетей рассмешил снимок американского и украинского президентов Дональда Трампа и Петра Порошенко в одинаковых костюмах и галстуках, сделанный на полях сессии ГА ООН.

"Так соответствовать во внешнем виде – это как-то мелко, дешево, в этом мало вкуса, очень мало ума. Я не думаю, что все западные политтехнологи очень удивились, такой, как сказать, "находке" о единстве взглядов, проявленном в одежде. Это, скорее, выглядит как сельская мода. Недостойно", — заявила Басманова РИА Новости.

Она отметила, что президент Украины за счет внешнего вида пытается лишний раз заявить о себе и своем статусе.

"Шаткое и неуверенное положение заставляет Порошенко искать какие-то формы, позволяющие так или иначе ему выстроить коммуникации, заявить о себе, поэтому вполне возможна подражательная манера (на мероприятиях) в исполнении Порошенко, она находит, причем очень легко находит, объяснения. На самом деле, это может быть и простое совпадение, но я сомневаюсь, это он хотел зеркально отразить статус, привлечь внимание", — добавила Басманова.

Также эксперт рассказала о том, каких цветов в одежде следует придерживаться при подготовке к встречам на высоком уровне.

"Требования (как необходимо выглядеть на встречах на высоком уровне – ред.) — как обычные требования к деловой одежде: соответственно, костюмы, галстук не фантазийные, не креативные Классические примеры (цветов — ред. деловых костюмов у мужчин — не желтые, не розовые в цветочек. Классические образцы — темные, черные, синие, темно-синие", — рассказала Басманова.

При этом, по ее словам, галстук – это единственный элемент в одежде у мужчины, который подвержен каким-то влияниям ярко-выраженных модных тенденций, через который можно проявлять индивидуальность. Говоря о любви американского лидера к красным галстукам, Басманова подчеркнула, что для человека, который долгое время занимался бизнесом, это нормальное явление.

"Красный – это цвет победителя, поэтому красный костюм и галстук – это такой элемент "я и все остальные". Я никогда не видела, например, на Владимире Путине красного галстука, ему это и не нужно, он и так победитель. А для Трампа… он все-таки вышел из бизнес-среды, там это доминирование с использованием ярких цветовых акцентов в галстуке, оно встречается", — подытожила Басманова.

Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.

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