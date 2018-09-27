Роухани считает, что США ничего не добились во время Генассамблеи ООН

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. США ничего не добились на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил президент Ирана Хасан Роухани, принимавший там участие и вернувшийся из Нью-Йорка в Тегеран в четверг.

"На мой взгляд, американцы ничего не добились в ходе Генеральной ассамблеи, даже во время выступления господина Трампа, который в начале свой речи очень восхвалял два года пребывания у власти его правительства, весь зал смеялся, а все СМИ отмечают, что мировые лидеры смеялись над Трампом, а американские СМИ сочли это унижением американского правительства и нации", — заявил Роухани, чьи слова опубликованы на его официальной сайте.

Он считает, что США оказались в исторически беспрецедентной политической изоляции. Иранский президент полагает, что США не поддерживал во время Генассамблеи никто, за исключением "одной-двух стран".

По словам Роухани, Генеральная ассамблея ООН продемонстрировала, что США избрали односторонний подход в отношениях с другими странами и игнорируют международные нормы и институты, и показала "правоту Ирана".