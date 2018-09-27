ЕСПЧ принял жалобу главы Крыма по делу о госизмене на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу главы Крыма Сергея Аксенова о нарушении права на справедливое судебное разбирательство на Украине, сообщил руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий.

Ранее ЕСПЧ принял к рассмотрению аналогичную жалобу от депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. Киевские власти обвиняют Аксенова и Поклонскую в госизмене.

"Вслед за жалобой в интересах Натальи Поклонской Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Сергея Аксенова", — написал Могильницкий на своей странице в Facebook.

По его словам, ответ из Страсбурга пришел на имя адвоката объединения "Могильницкий и партнеры" Антона Журавля.

"Жалобы эти были поданы в связи с грубыми нарушениями прав наших клиентов на справедливый суд, а также в связи с политическим мотивом, которыми шиты дела против них", — подчеркнул адвокат.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что в Киеве крымских судей, прокуроров, депутатов и представителей властей подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность" и "госизмена".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".